Teknede ‘gizli’ eğlence

Koronavirüse karşı tüm dünyada mücadele devam ediyor. Devletler virüsün yayılmasını önlemek için tedbirleri arttırırken, vatandaşların büyük çoğunluğu da tedbirlere uyarak hastalığa yakalanmamaya çalışıyor. Ancak bir kesim var ki ne yasak dinliyor ne de virüsten korkuyor. Kalabalık mekanlardaki eğlencelere katılıyor, arkadaş gruplarıyla bir araya geliyor ya da en basit korunma uygulamalarından biri olan maske kullanımını göz ardı ediyor. Tüm bunların önüne geçebilmek için ise yasaklar devreye giriyor. Örneğin düğünler için kısıtlama kararı alınırken, kafe ve eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklanıyor. Gece kulüpleri sürekli denetleniyor ve çok kalabalık ortamlarda yapılan organizasyonlar engelleniyor.

GERİ ÇEVİRMEDİLER

Ancak tüm duyurulara, tüm yasaklara, tüm engellemelere rağmen bir boşluk bulup insanların dip dibe olduğu, virüsün unutulduğu eğlenceler organize edilmeye devam ediyor. Burada en dikkat çeken mekanlar ise tekne ve yatlar oluyor. Birçok kez tekne ve yatlarda güvenlik güçleri denetim yapıp hem katılımcılara hem de tekne sahiplerine ceza kesse de tam olarak engellenemiyor. Biz de bu ceza ve denetim haberlerinin ardından çeşitli tekne ve yat kiralama şirketlerini aradık. Farklı organizasyon talepleriyle tekne kiralamak istediğimizi ilettik. Aradığımız bazı şirketler bizi geri çevirirken, bazıları ise herhangi bir problem yaşamadan organizasyonun yapılabileceğini söyledi.

İşte yaptığımız görüşmeler:

‘ŞİRKET YEMEĞİ GİBİ DÜZENLERİZ’

İNTERNETE ‘tekne kiralama’ yazdıktan sonra ilk çıkan sonuçlardan biri olan tekne ve yat kiralama şirketini arıyoruz. Karşımıza çıkan şirket yetkilisine, 50 kişilik bir arkadaş grubu olarak yemekli ve müzikli bir organizasyon yapmak istediğimiz ancak denetime takılmak istemediğimizi iletiyoruz. Yetkili bize şu cevabı veriyor: “Organizasyonu şirket yemeği havasında düzenleriz. Tekneye binerken bir denetim olması halinde kurtuluruz. Şu anda en rahat yerler Haydarpaşa ve Kalamış açıkları. Genelde bu tip organizasyonları orada düzenliyoruz. 50 kişi olacağı için biraz büyük bir tekne ayarlarız. Müzik konusunda da sıkıntı olmaz. Açıkta yapacağımız için bir denetim olması halinde gelen tekneyi rahat görürüz. Tekne kirası da 8-10 bin TL arasında değişir. Yemekli ve alkollü bir organizasyon için de kişi başı ortalama fiyat 300 TL olur.”

‘EĞER GELİNLİK VE DAMATLIK GİYMEZLERSE RAHAT OLUR’



YİNE internet üzerinden ulaştığımız başka bir tekne kiralama şirketine 50 kişilik bir düğün organizasyonu yapmak istediğimizi söylüyoruz. Denetime takılıp takılmayacağımızı soruyoruz, şirket yetkilisi şu cevapları veriyor: “Düğün organizasyonları biraz sıkıntılı olabiliyor. O günün şartlarına göre açılacağımız yeri belirliyoruz. Burada her türlü müzik ve eğlence imkanını sunabiliriz. Eğer denetim olursa müziği kısıp, eğlenceyi durdururuz. Polisler gidince de eğlenceye devam ederiz. Denetim yapılırken sosyal mesafe kurallarını uyduğumuzu görürlerse ceza falan da kesmezler. Ama en önemlisi damat ve gelin, eğer damatlık ve gelinlik giymezse daha rahat oluruz. Böylece geziye çıkmış bir grup olduğunu da söyleyebiliriz.”

‘BİRÇOK KİŞİ MAĞDUR OLUYOR’



KONUŞTUĞUMUZ son tekne kiralama şirketinin yetkilisi ise hiçbir şekilde eğlence amaçlı tekne kiralayamayacaklarını, deniz polislerinin sürekli denetim yaptığını söyledi. Birçok firma ile görüştüğümüzü ve sorun olmadan tekne kiraladıklarını söylediğimizde ise şu cevabı verdi: “Onlara inanmayın. Birçok insanı mağdur ediyorlar. Düğün eğlencesi olunca müziksiz, halaysız olmaz. Orada da sosyal mesafe mümkün olmuyor. Böyle bir oyun olunca da polis hemen ceza kesiyor. O yüzden tekne kiralarken her söylenene inanmayın.”

‘KISIK SESLE OLUR’



BU kez başka bir tekne ve yat kiralam firması ile temas kuruyoruz. 20 kişilik bir müzikli bir eğlence düzenlemek istediğimizi söylüyoruz. Ancak bir eğlence düzenlemeyeceklerini, ceza kesilmesi riskinin büyük olduğunu belirtiyor. Birçok firmanın bu organizasyonu düzenleyebileceğini, bize ilettiğini söylediğimiz şirket yetkilisi, şu ifadeleri kullanıyor: “Sahil güvenlik her yerde. En ufak bir durumda ceza ile karşı karşıya kalırız. Müzik, eğlence ve oyunlu olunca durum değişiyor. Gece saat 12’ye kadar müzik serbest ama sosyal mesafe kuralı gereği oynamak yasak. Çünkü dans edilince ya da halay çekilince sosyal mesafe olmuyor. Eğer sahil güvenlik geldiğinde müziği kapatmayı, gece boyu kısık sesle eğlenmeyi kabul ederseniz bu organizasyonu yapabiliriz. Ancak ceza kesilmez diye size bir garanti veremem.”

KİŞİ BAŞI 900 TL CEZA VAR



NORMAL şartlar altında deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmiyor. Bu organizasyonlar dışında yapılanlarda ise sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Sahil Güvenlik bu konuda tekne ve yatları denetliyor. Eğer kurallar uyulmayan durumlarla karşılaşırlarsa teknede bulunan kişilere kişi başı 900 TL ceza kesiliyor.