Tekirdağ’a dev veri merkezi

Tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve teknolojinin hayatın her alanına girmesiyle beraber ‘veri’ artık dünya için çok daha farklı bir konumda. Kimileri tarafından yeni ve farklı bir emtia olarak tanımlanan verinin işlenmesi ve katma değere dönüştürülmesinin yanında saklanması ve korunması da büyük önem taşıyor. Turkcell de bu alanda bir adım daha atarak verilerin saklanması ve korunması için son yatırımını Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde hayata geçirdi. Avrupa’nın sayılı veri merkezlerinden birini açan Turkcell, toplamda 8’nci veri merkezini hizmete almış oldu.

‘ARSAYI SATALIM’

Daha önce açtıkları veri merkezleri ile birlikte Türkiye’nin tüm verisinin yüzde 30’unu saklama kapasitesine ulaştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bir teknoloji şirketi olarak veri konusunda yaptığımız yatırımları sadece kar amacıyla yapıyoruz. Türkiye’nin ürettiği verinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” dedi. Daha önce Gebze’deki veri merkezini inşa etmek için 12 milyon liraya aldıkları arsanın hızla değer kazandığını anlatan Erkan, “O dönem finans müdürümüz 6 ay sonra arsa değerinin 18 milyon liraya ulaştığını satmamız gerektiğini belirtti. Veri merkezinden daha kârlı bir yatırım olduğunu söyledi. Ama biz veri merkezinde ısrarcı olduk. Çünkü buradaki değer çok daha fazla” dedi.

‘BARONLARI İSTANBUL’A GETİRDİK’

Şimdiye kadar veri merkezlerine yaptıkların yatırımın dün açılışı yapılan merkez ile birlikte 300 milyon dolara ulaştığını açıklayan Erkan, “Bu yeni yapacağımız yatırımlarla 550-600 milyon dolara ulaşacak. Biz bu veri merkezleri ile birlikte sadece Türkiye’nin değil dünyanın da veri trafiğine talip oluyoruz. Artık Batı ile Doğu’nun internet trafiği önemli ölçüde Türkiye’deki merkezlerden sağlanıyor. Önceden Amsterdam’a Frankfurt’a gidip internet baronları ile iş yapmak zorunda kalıyorduk. Ama şimdi o 10 barondan 5’ini İstanbul’a getirmeyi başardık. Şimdi beraber iş yapıyoruz. 12 terabit’in üzerinde kapasite ile 150’nin üzerinde operatörle işbirliği yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR BULGARİSTAN'A GİDİYOR

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da, şunları söyledi: “Türkiye, verinin taşınması ve saklanması konusunda kilit bir öneme sahip. Coğrafi olarak bu konuda bir avantajı var. Biz bu konuda adımlar atmaya devam ediyoruz. Dünyada bulut ve veri teknolojilerine olan ihtiyaç sürekli artıyor. Türkiye ise bu konulardaki sahip olduğu coğrafi avantaji pek kullanamıyor. Komşumuz Bulgaristan’da verilen veri merkezi teşvikleri ile bu stratejik alandaki yatırımlar Bulgaristan’a kayıyor. Türkiye’de veri merkezi ve bulut hizmetlerinin süper teşvik programına dahil edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

DEPREME VE YANGINA DAYANIKLI

Tekirdağ’da inşa edilen veri merkezi sahip olduğu izolatörler ile 9 şiddetinde depreme dayanıklı. Ayrıca 120 dakika boyunca yangın dayanımına sahip. 6 bin sensör ile 40 bin nokta sürekli izleniyor. Merkezde 1437 kamera ile güvenlik sağlanıyor.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, veri merkezinin açılışında ulaşım ve iletişim sektörlerinin sosyal ve ekonomik olarak hayatın merkezinde yer aldığını, bu iki alanın tüm sektörleri etkilediğini söyledi. Karaismailoğlu, veri gizliliğinin önemine işaret ederek, bu meselenin artık uluslararası zeminde büyük önem taşıyan bir konu haline geldiğini söyledi. Bilgi ve iletişim sektöründe, her türlü doğal afet ile fiziki ve siber saldırılara karşı verinin saklanmasının ve yedeklenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için yerli veri merkezi yatırımları olmazsa olmazımızdır. Veri merkezinin yerlilik oranının yüzde 75’lerde olması kıymetli bir gelişmedir. 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde tasarlanan ve inşa edilen veri merkezimiz, Ankara, İzmir ve Gebze veri merkezlerinin bilgi yedekliği ve güvenliği açısından son derece önemlidir.”

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