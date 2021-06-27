Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 adet taşınmazı kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri 07/07/2021 Çarşamba günü mesai saati (17:00) sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde büyükşehir belediyesi meclis toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.



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