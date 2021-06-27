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HaberlerEkonomi HaberleriTekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 adet taşınmazı kiraya verecek
GeriEkonomi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 adet taşınmazı kiraya verecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 27.06.2021 - 21:02 | Son Güncelleme:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 adet taşınmazı kiraya verecek

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 adet taşınmazı kiraya verecek

Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi, ‘‘Kentpark’’ olarak adlandırılan alan içerisinde bulunan 2 adet taşınmazı 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri 07/07/2021 Çarşamba günü mesai saati (17:00) sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde büyükşehir belediyesi meclis toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ


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