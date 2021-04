Tek Pencere Teşvik Sistemi çalışmasında sona yaklaşıldı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, çok önemli bir çalışmayı sonlandırmak üzere olduklarını belirterek, "Yıl sonunda gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye, Tek Pencere Teşvik Sistemi'ne girecek." dedi.



Nebati, Genç MÜSİAD tarafından "Yarını Bugünden Fark Et" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nin (UGİK) açılışında yaptığı konuşmada, "gençlerimizde sıkıntı var" sözüne asla katılmadığını, bunu söyleyenlerin önce aynaya bakması gerektiğini, aynaya baktıklarında kendilerinin güzel gençler yetiştirdiğini gördüklerini söyledi.



Nebati, "Aynaya baktığımızda gençlerimizin bizim de ötemizde, özellikle günün teknolojisini de kullanarak çok farklı ve güzel işler yaptıklarını görüyorum. Gençlerimiz teknolojiyi kullanıyor, dijitalleşiyor ancak dijitalleşirken durması gereken yeri de çok iyi biliyor. Yeter ki biz işimize haram lokmayı sokmayalım, ahlaksız duruş sergilemeyelim hayatımızda, Allah yardımcımız olur." diye konuştu.



Gençlerin önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir örnek olduğunu ifade eden Nebati, 19 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü 236 milyar dolardan bugün en zor koşullarda ve yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen 717 milyar dolara, kişi başına düşen geliri de 3 bin dolarlardan 8 bin 500 dolar seviyesine getirdiklerini söyledi.



Satın alma gücü paritesi açısından dünyanın 13. büyük ekonomisi olmalarına rağmen patentte 25. sırada bulunduklarını aktaran Nebati, "Demek ki temel göstergeye uyum sağlayacak yan göstergelerde de düzeltmeye ihtiyacımız var. Tarımda, sanayide, turizmde, her alanda gerekli adımları atmalıyız ve kendi içimizde yarışır hale gelmeliyiz." dedi.



"AR-GE VE TEŞVİK PAYLARINDAN GENÇLERE AYRILAN PAY HER GEÇEN YIL ARTIYOR"



Nureddin Nebati, daha önce yüzde 11,1 olan bütçe açığının yüzde 3,4'e kadar gerilediğini belirterek, ihracatçı sayısının 30 binden 90 binin üzerine çıktığını, ithalatçı sayısını geçtiğini söyledi.



Nebati, "1999-2002 yılları arasında Türkiye, toplam 13 milyar dolarla uluslararası doğrudan yatırımlardan binde 2 pay alıyordu. 2003'ten bu yana 225 milyar dolarlık doğrudan yatırım aldı. Şu anda küresel pazardan aldığımız pay yüzde 1'ler seviyesinde." ifadelerini kullandı.



Yabancı sermayeli şirket sayısının 5 bin 600'den 74 bine yükseldiğini bildiren Nebati, "Türkiye'de şirket kurmak için gereken gün sayısı 38'den 6,5 güne düştü. Ancak 1 günde bile kurulabiliyor. Vergi rekabeti endeksine göre OECD ülkeleri arasında 11. sıradayız. Dünyada iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasından 33. sıraya çıktık. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda daha hızlı adım atma konusunda çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.



Nebati, genç girişimcilere yönelik uygulamaya konulan teşviklere değinirken, Ar-Ge ve teşvik yatırımlarında gençlere ayırdıkları payın her geçen yıl arttığını söyledi.



"KOVİD-19 DESTEĞİMİZ 575 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ"



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, çok önemli bir çalışmayı sonlandırmak üzere olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Yıl sonunda gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye, Tek Pencere Teşvik Sistemi'ne girecek. Dijitalleşme konusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Hem merkezileşme hem takip etme hem de raporlama konusunda önemli adımlar atılıyor. Ancak MÜSİAD'ı ve Genç MÜSİAD'ı ilgilendiren en önemli kısım Tek Pencere Teşvik Sistemi olacak. Dilediğiniz bir alandan gireceksiniz, girişiminizin nerede, hangi alanda, ne kadar teşvik aldığını göreceksiniz. Sonrasında da bütün işlemlerinizi oradan yürüteceksiniz."



Nebati, geçen yıl Türkiye'nin yüzde 1,8 büyümeyle Çin'den sonra bu alanda ikinci sırada olduğunu aktararak, çok güzel göstergelere ulaştıklarını söyledi.

Martta ihracatın tüm zamanların aylık rekorunu kırdığını hatırlatan Nebati, "Kovid-19 desteğimiz 575 milyar lirayı geçti. Yeni nesil reformlar, yapısal reformlar yapmaya devam edeceğiz. Sanayimizi dönüştürmeyi ve dijital ekonomiye geçişi sürdüreceğiz." dedi.

