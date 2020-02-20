Tek haneye ramak kaldı! Merkez Bankası politika faizini 11.25’ten 10.75’e indirdi

Politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapmaya karar verdiğini kaydeden Para Politikası Kurulu (PPK) koronavirüsü de yakından takip edecek. Para Politikası Kurulu’nun dün yaptığı toplantının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 11.25’den yüzde 10.75’e indirildiği belirtildi. Açıklamada, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği kaydedilerek, şunlar vurgulandı:

“İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekte; yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir.”

Bu ifadelerle kredi büyümesine dikkat çekildi. Açıklamada, son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesinin makro politika bileşimi açısından önemli olduğu kaydedildi.

KORONAVİRÜSÜN ETKİLERİ

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyinin gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirdiğine değinilen açıklamada, son dönemde küresel büyümeye ilişkin artan belirsizliklerin gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin ve risk iştahının dalgalı seyretmesine neden olduğu da anlatıldı. Açıklamada koronovirüs “salgın hastalık” olarak nitelenerek, “Korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir” denildi.

DAHA ÖLÇÜLÜ İNDİRİM

Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergeleri eğilimlerinin ılımlı seyrettiği dile getirilerek, “Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir” denildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.”

PPK TOPLANTILARI VE POLİTİKA FAİZİ

25 Temmuz 2019’dan itibaren peş peşe gelen altıncı indirimle birlikte toplam indirim bin 325 puan oldu. 25 Temmuz 2019 tarihinde yüzde 24 olan politika faizi yüzde 19.75’e düşürülerek indirim süreci başlatılmıştı. Dün yapılan indirimle faiz yüzde 10.75’e indi.