Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi gereğince karar verildi. Özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülecek. Özelleştirme hazırlık işlemleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacak.

HALKA ARZI PLANLANIYOR

1914’te kurulan TEİAŞ Türkiye’deki enerjinin iletimini sağlıyor. Şehirlerarası üretilen enerjiyi birbirine bağlıyor, yerleşim birimlerine taşıyor. Üretici ile tüketici arasında anlık olarak talep değişimini yönetiyor. Dün yayımlanan kararla TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı. Alınan bilgiye göre TEİAŞ için özelleştirme değil halka arz planlanıyor. Yetkililer mevzuat gereği özelliştirme kapsamına alındığını belirterek, planlanan modelin halka arz olduğu belirtildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 2022 yılı sonuna kadar çalışılacağını kaydeden yetkililer, oranın belli olmadığını ancak yüzde 10 civarında bir oranın halka arz edilebileceğini ifade ettiler.



SERMAYESİ 12.8 MİLYAR LİRA

TEİAŞ, yüksek gerilim iletim hatlarını yerden ve havadan kontrol ederek, arızalı veya arıza oluşabilecek yerlerin kayıt altına alınması ve enerji kesintisi yapılmadan sistemin sağlıklı bir şekilde işletilmesine yönelik çalışmaları yönetiyor. 22 adet Bölge Müdürlüğü ve 1’i ulusal, 9’u bölgesel olmak üzere 10 adet Yük Tevzi İşlet me Müdürlüğü bulunuyor. Brüt satışları geçen yıl sonu itibariyle 14.9 milyar lira. Yine geçen yıl karı 4.64 milyar lira oldu. Şirketin sermayesi 12.8 milyar lira. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle; memur statüsünde 430, sözleşmeli statüde 4 bin 487 ve daimi işçi statüsünde 3 bin 139 olmak üzere toplam 8 bin 56 personel görev yapıyor.







Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise, enerji alanındaki çok kritik kamu kurumlarının özelleştirme kapsamına alınmasının, Türkiye’nin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.

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