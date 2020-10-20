TEI Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan 9. şirketi

Turkishtime Dergisinin 2013 yılından bu yana düzenlediği “AR-GE 250” araştırmasının, 2019 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre; 2018 verileriyle “Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” listesinde 12. sırada yer alan TEI, 2019 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamalarıyla 3 sıra birden yükselerek 9. sırada yer aldı.

Ar-Ge yatırımlarının karşılıklarını, birer birer ürün haline getirdiği projeleriyle alan TEI; Türkiye’nin gücüne güç katmak ve havacılıkta dünyayla yarışmak için çıktığı bu yolda faaliyetlerine durmaksızın devam ediyor.