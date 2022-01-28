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‘Tehdit içeren içeriklere izin verilmez’

#Facebook#TBMM#Rapor
‘Tehdit içeren içeriklere izin verilmez’

Facebook temsilcileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin sorularına ilişkin hazırladıkları raporu TBMM’ye gönderdi.

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Facebook veya Instagram’daki içeriğin yerel mevzuatın ihlal edildiğini iddia eden bildirimleri incelemek için sağlam bir sürecin bulunduğu belirtilen raporda, “Kamuya mal olmuş kişiler ve özel kişiler arasında ayrım yapıyoruz, zira görüşlere yer vermek istiyoruz ki, bu görüşler genellikle haberlerde yer alan veya geniş bir kitleye hitap eden kişilere ilişkin eleştirel yorumlar içeriyor. Tanınmış kişilere ilişkin olarak, ciddi saldırıları ve tanınmış kişinin doğrudan gönderi veya yorumda etiketlendiği belirli saldırıları kaldırırız. Ayrıca, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve hükümet yetkilileri gibi, kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından hedef alınma olasılığı daha yüksek olan kişi gruplarına Facebook Protect güvenlik programımız aracılığı ile koruma sağlıyoruz. Bu kişi gruplarının, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi daha güçlü hesap güvenliği korumaları benimsemelerine ve olası bilgisayar korsanlığı tehditlerini takip etmelerine yardımcı oluyoruz” denildi. 

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15.3 MİLYON TL KATMA DEĞER

Dünya çapında 20’den fazla yerde çalışan, 70’ten fazla dilde içeriği inceleyen 40 bin çalışanın olduğu vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi: “İçeriği sağlayanın kim olduğuna bakılmaksızın politikalarımız herkese eşit olarak uygulanmaktadır. Facebookta insanları tehdit eden, başkalarını dışlayan veya susturan içeriklere izin verilmez. Gerçek bir fiziksel zarar riski veya kamu güvenliğine yönelik doğrudan tehdit olduğuna inandığımızda içeriği kaldırır, hesapları devre dışı bırakır ve kolluk kuvvetleriyle çalışırız.” Raporda ayrıca Facebook’ta 1.7 milyon aktif işletme hesabı bulunduğu belirtilerek, “Bu da Türkiyedeki toplam işletme sayısının yüzde 55’ine tekabül etmektedir. Bu işletmelerin büyümesi ve gelişmesinin Türk ekonomisine 15.3 milyon TL gayrisafi katma değer sağladığını ve 209 bin iş sağladığını ve bunun Facebook platformlarının gerçekleştirdiği toplam ekonomik değere tekabül ettiğini paylaşmaktan gurur duyduk” denildi.

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#Facebook#TBMM#Rapor

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