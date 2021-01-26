Son Güncelleme:
TED Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle