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Ekonomi
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

TED Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

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TED Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
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2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  İle  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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