TEB’e dijital bankacılık ödülü geldi

Türk Ekonomi Bankası (TEB) CEPTETEB uygulamasıyla, Global Finance Dergisi’nin her yıl düzenlediği ve en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği ‘En İyi Dijital Banka Ödülleri 2020’ kapsamında ‘En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu’ ödülünü aldı. Pandemi döneminde bu ödülü alan TEB’in Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB’in dijitalleşmeye yatırım yapan ilk bankalardan biri olduğunu ifade ederek, ödülün arkasındaki çalışmaları ve dijitalleşme ataklarını anlattı.

Gökhan Mendi

DİJİTAL MÜŞTERİLER ARTIYOR

Mendi’nin verdiği bilgiye göre, Türkiye Bankalar Birliği’nin eylülde yayınlanan son raporunda Nisan-Haziran 2020 döneminde bireysel ve kurumsal olarak aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 62 milyona yaklaştı. Bu raporu, yılın başında yayınlanan Ocak-Mart 2020 raporuyla kıyasladığımızda yaklaşık 5 milyon kişilik bir artış görünüyor. Yine aynı rapora göre, 2020 yılında bu sayının 4 milyonu ‘sadece internet bankacılığı’ işlemi yaparken, 48 milyonu ‘sadece mobil bankacılık’ işlemi yapmış görünüyor. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 9 milyon 672 bin kişiye ulaşmış.

2 MİLYONA YAKLAŞTI

Pandemi süreciyle birlikte dijital müşteri kazanımlarının şubat ayından itibaren yüzde 30 arttığına dikkat çeken Mendi, “Mobil bankacılık uygulamamızı kullanan tekil kullanıcı sayımızda yüzde 7, uygulama kullanım sıklığımızda ise yüzde 11’lik artış oldu. 2015’te hayata geçirdiğimiz CEPTETEB’in müşteri sayısı bugün 1.3 milyonu geçti. Mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise 2 milyona yaklaştı. Düzenli olarak online bankacılık kullanan müşterilerimizin oranı yüzde 65, bu oran CEPTETEB müşterilerimizde yüzde 90’a yükseliyor. Yaş olarak da özellikle 18-34 yaş arası müşterilerin dijital kanalları daha fazla kullandığını söyleyebilirim” dedi.

ZAMANDAN TASARRUF

Müşterilerinin bankalarından kullandıkları her 4 krediden 3’ünün onayının dijital kanallardan verilerek zamandan tasarruf edildiğine dikkat çeken Gökhan Mendi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bireysel müşterilerin kullandığı her 2 krediden 1’i ise başvuru aşamasından onay sürecine kadar tamamen dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. CEPTETEB’in en çok kullanılan hizmetlerinden Finans Koçu’nu mobil uygulamamızda da hizmete açarak müşterilerimizin bütçelerini mobil ortamda yönetebilmesini ve analiz yapabilmesini sağladık. Bununla birlikte ‘Benim Gibiler’ alanı ile kullanıcılar harcama ve gelir detaylarını kendilerine benzer diğer kişiler ile karşılaştırabiliyor, analiz bölümünden farklı tarihlerdeki gelir ve gider hesaplarını detaylı olarak kontrol edebiliyor, grafik seçeneklerinden harcama ve gelir detayların işlem bazında gözlemleyebiliyor.”

PRATİK ÇÖZÜMLER

Müşterilerinin, CEPTETEB Mobil Uygulaması ile bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesinin yanında, diledikleri zaman uygulama içerisinden E-Devlet’e girebilmelerine ve birçok işlemi yapmalarına olanak tandıklarının altını çizen Gökhan Mendi, “CEPTETEB Cüzdan ile Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Bodrum Milas, Sabiha Gökçen ve İstanbul olmak üzere toplamda beş havalimanında hızlı geçiş hakkı gibi pratik çözümler sunuyoruz. 2019’da yaklaşık 58 bin müşterimiz, 140 bin defa hızlı geçiş özelliğinden CEPTETEB ile ücretsiz faydalandı” dedi.