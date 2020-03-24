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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 18:06,Son Güncelleme:/

TEB'den ekonomiye destek paketi

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TEB'den ekonomiye destek paketi
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Türk Ekonomi Bankası (TEB), koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek vermek üzere müşterilerine kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan bir destek paketi açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB'den kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek. Kredi ödemelerinde erteleme talebinde bulunmak isteyen müşteriler, TEB şubeleri ve TEB Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

Öte yandan, 25 Mart itibarıyla CEPTETEB, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan'a kadar masraf alınmayacak. Ayrıca, TEB müşterileri "Üç Banka Tek ATM" noktalarından para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz yapabilecek. TEB, müşterilerinin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklenmesi konusunda çalışmalarına devam edecek.

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