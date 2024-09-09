TEB’den 810 milyon dolarlık kaynak girişi

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TÜRK Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası sermaye piyasalarında 300 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası yatırımcıların ilgi gösterdiği tahvil ihracına ihraç tutarının 3 katının üzerinde 1.1 milyar dolar talep geldiği belirtildi. Açıklamada, “Bu ihraç, TEB’in ocak ayında gerçekleştirdiği 400 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracı ve mayıs ayında International Finance Corporation (IFC) ile gerçekleştirdiği 100 milyon Euro tutarındaki tahvil ihracı sonrası uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma işlemi oldu” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tahvil ihracı, TEB’in bu sene uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma işlemi oldu.

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TEB’in, banka sermaye yeterliliği ve likidite gereklilikleri için uluslararası standartları belirleyen Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracında, Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD, HSBC ve Standard Chartered Bank görev aldı. Vadesiz ve 5.5’inci yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip ihracın getiri oranı yüzde 9.375 seviyesinde gerçekleşti.

Ümit Leblebici

‘GÜVEN TAZELEDİ’

TEB’in gerçekleştirdiği ilk ilave ana sermaye tahvil ihracına ilişkin açıklamalarda bulunan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bu işlemin Türkiye finans piyasasına ve TEB’e olan güveni tazelediğine işaret etti. “Ülke ekonomisine değer katarak bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koyduk” diyen Leblebici, “Uluslararası yatırımcıların ihraç işlemimize yönelik büyük ilgisinin Türk ekonomisine ve TEB’e gösterilen güvenin de bir göstergesi olduğunu görüyor, bundan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

YATIRIMCILARA BİLANÇO SUNUMU

İhraç işlemi öncesinde çok sayıda uluslararası yatırımcı şirketle bir araya geldiklerini anlatan ve bu süreçte geniş bir uluslararası yatırımcı grubuna Türkiye’nin ekonomik potansiyelini, Türk bankacılık sektörünü ve TEB’in sağlam bilançosunu anlattıklarını ifade eden Leblebici, şöyle devam etti: “300 milyon dolarlık bu işlemle sağlanan finansman ile sermaye yeterlilik oranımızı güçlendirerek, ülkemizin gelişmesine ve yatırımların artmasına destek olma kapasitemizi daha da artırmış olduk. 2024 yılının başından bu yana uluslararası sermaye piyasalarında toplamda 810 milyon dolarlık kaynak girişi sağlamış durumdayız. Bu alanda ‘verimlilik odaklı büyüme’ stratejimiz kapsamında farklı yapılar altında yeni fonlama işlemlerine imza atmaya devam edeceğiz.”