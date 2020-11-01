TEB sendikasyon kredisini yeniledi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yaklaşık 335 milyon ABD Doları karşılığı yeni sendikasyon kredisi imzaladı. Bu kredi, ABD, AB, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden katılan önde gelen 19 bankanın katılımıyla sağlandı. 250 milyon Euro ve 41.5 milyon ABD Doları olmak üzere, 367 gün vadeli kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Kredinin toplam maliyeti Euro ve ABD Doları için sırasıyla Euribor + yüzde 2.25 ve Libor + yüzde 2.50 olarak gerçekleşti.

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Sendikasyon kredisi anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bu zor dönemde Türkiye ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını vurguladı. Leblebici: “COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın içinden geçtiği bu belirsiz sürece rağmen, uluslararası yatırımcılar, Türk bankacılık sektörüne ve TEB’e olan güvenini bir kez daha göstermiş oldu” diye konuştu. Kredinin ihracatın finansmanı noktasında kullanılacağına dikkat çeken Leblebici, “TEB, ihracatın finansmanına odaklanmaya devam edecektir” dedi.

TÜRKİYE GÜÇLÜ ÜLKE

Türkiye’deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle, finansal sistemin bu zorlu dönemde bir kez daha güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Leblebici, “Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz ülkemizin sürekli büyümesini sağlayacak altyapı, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahip. Biz de bu altyapının etkin unsurlarından biri olarak uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık” diye konuştu.

‘ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ’

TEB olarak 93 yıldır Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Ümit Leblebici, “Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız ve geçmişimizden aldığımız köklü bankacılık deneyimimizle, önümüzdeki dönemde de ülkemizi daha ileriye taşıyacak ve ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.