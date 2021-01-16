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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

TEB EBRD’den 58 milyon dolarlık kredi sağladı

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TEB EBRD’den 58 milyon dolarlık kredi sağladı
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Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, EBRD ile 58 milyon ABD doları tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, geride bıraktığımız yılda, herkesin öngörülerinin çok ötesinde, sınırları zorlayan bir salgın süreci ile karşı karşıya kalındığını belirterek, “Bu süreçte ülkemizin ekonomisine katkı sağlama, müşterilerimizin yanında olma ve sürdürülebilir büyüme önceliklerimiz arasında yer aldı.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın döneminde de ülkemizin gelişimine katkı sağlayan firmalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. EBRD ile yaptığımız anlaşma ile salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarına yönelik desteğimize devam edeceğiz. EBRD ile olan mevcut iş birliğimizi, ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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