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TEB, daha iyi bir gelecek için çalışıyor
Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, markaların sürdürülebilirlik çalışmalarını ele aldığı söyleşilerine Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile devam ediyor. TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik ve Paydaş Komitesi Başkanı Aşkın Dolaştır, TEB’in ekonomik, sosyal ve çevresel konulardaki sürdürülebilirliğe bakışını, bu alanlarda geliştirdiği stratejisini ve yürüttüğü çalışmaları anlatıyor. (Sponsorlu İçerik)
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