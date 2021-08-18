MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTCMB'den veri yayımlama takviminde değişiklik
GeriEkonomi TCMB'den veri yayımlama takviminde değişiklik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

TCMB'den veri yayımlama takviminde değişiklik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TCMB'den veri yayımlama takviminde değişiklik

Merkez Bankası, yarın "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri", "Uluslararası Yatırım Pozisyonu", "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" ile "Menkul Kıymet İstatistikleri"nde revizyon yapılacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) veri yayımlama takvimindeki değişikliğe ilişkin yapılan duyuruya göre, yapılacak revizyonların kamuoyuna eş anlı sunulması amacıyla "Uluslararası Yatırım Pozisyonu", "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" ile "Menkul Kıymet İstatistikleri"nin veri yayımlama takviminde yer alan mevcut yayın tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu istatistikler, yarın saat 10.00'da yayımlanacak.

Yapılacak değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye, "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri", "Uluslararası Yatırım Pozisyonu", "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" ve "Menkul Kıymet İstatistikleri" sayfalarında yapılacak revizyonlar bölümünden erişilebilecek.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi