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TCMB’den TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi

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#TCMB#Mevduat#Zorunlu Karşılık
TCMB’den TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrar ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla bazı adımlar attı.

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TCMB’den yapılan duyuruya göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran yüzde 15’e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10’a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8’den yüzde 5’e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024’te tesis edilecek. TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL’ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5’ten yüzde 8’e yükseltildi.

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#TCMB#Mevduat#Zorunlu Karşılık

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