TCMB’de bir ilk

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TCMB’nin internet sitesinde yayımlanan verilere göre, haziran ayında 103 milyon dolarlık ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapılmıştı. Temmuz verilerinde ise bu rakam ‘sıfır’ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında alınan döviz miktarı ise 1 milyar 322 milyon dolar olarak kaydedildi. İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.