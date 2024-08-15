TCMB, Takasbank para piyasasında işleme başladı

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TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yılın ‘Üçüncü Enflasyon Raporu’ toplantısında yaptığı “Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz” açıklamasının ardından, dün itibarıyla likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapılmaya başlanıldığı duyuruldu. TCMB’nin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya göre, likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başlayan banka, sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası’nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek. İlk emrin dün sabah girildiği belirtildi.