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TCMB, Takasbank para piyasasında işleme başladı

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#TCMB#Takasbank#Merkez Bankası
TCMB, Takasbank para piyasasında işleme başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite fazlalığında sterilizasyon için Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapmaya başladı.

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TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yılın ‘Üçüncü Enflasyon Raporu’ toplantısında yaptığı “Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz” açıklamasının ardından, dün itibarıyla likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapılmaya başlanıldığı duyuruldu. TCMB’nin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya göre, likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başlayan banka, sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası’nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek. İlk emrin dün sabah girildiği belirtildi. 

 

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#TCMB#Takasbank#Merkez Bankası

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