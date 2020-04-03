TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi

İhaleye 11 milyar 750 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.