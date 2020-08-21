TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

İhaleye 46 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,05, 11,16 ve 11,45 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 11,62, 11,74 ve 12,07 seviyesinde gerçekleşti.