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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira verdi

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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

İhaleye 125 milyar 300 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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