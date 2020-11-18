TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

İhaleye, 42 milyar 300 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 15,01, 15,02 ve 15,03 olurken, en düşük ve ortalama bileşik faiz yüzde 16,10, en yüksek bileşik faiz ise yüzde 16,12 seviyesinde gerçekleşti.