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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 45 milyar lira verdi

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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 45 milyar lira verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Haziran ve 27 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 44 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

İhalelere toplam 114 milyar 786 milyon liralık teklif geldi. 5 Haziran vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 olurken, 27 Ağustos vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz ise yüzde 6,92 seviyesinde gerçekleşti. 

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