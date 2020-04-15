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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 22 milyar lira verdi

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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 22 milyar lira verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Nisan ve 14 Temmuz vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 11 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhalelere 40 milyar 739 milyon liralık teklif geldi. 22 Nisan vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti. 14 Temmuz vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,51 seviyesinde gerçekleşti.

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