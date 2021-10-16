TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 21’inde en doğru kararı vereceğiz

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Yaşanan görev değişiklikleri ile ilgili olarak Kavcıoğlu, “Görev değişikliği bir kısmı arkadaşların kendi tercihi, bir kısmı bizim tercihimiz. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması TCMB’yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok. Merkez Bankası’nın bütün rakamları açıktır. Bunlar üzerinden spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verecektir” dedi.

İÇİMİZDE TARTIŞIYORUZ

Gelecek hafta Para Politikaları Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacağını vurgulayan Kavcıoğlu, “Teknik olarak bütün gelişmeleri dikkate alarak 21’inde ülkemiz için en hayırlısı ne ise birlikte en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasım” diye konuştu. Soruları yanıtlayan Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Bütün gelişmeleri içeride, dışarıda analiz ederek 21’inde bir karar vereceğiz. Kendi içimizde tartışıyoruz, bu çok doğal ve sonuçta bir karar açıklıyoruz. Bu karar herkesin kararı, TCMB’nin kararı. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Bugüne kadar birçok arkadaş görevden ayrıldı, bundan sonra da ayrılabilir, bu normal, bütün kurumlarda var. Ama bunun altında bazı şeyler aramak doğru değil. Böyle bir şey de yok. Böyle bir şey olsaydı daha önce ayrılırlardı veya ayırırdık. Tamamen kendi süreci içerisinde gelişen bir görev değişimidir.”

GENİŞ BAKMAK LAZIM

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TCMB olarak üzerlerine bir sorumluluk düşüyorsa onun sorumluluğunu yerine getirdiklerini ifade eden Şahap Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Ama bu gelişmeleri tek bir bakış açısıyla değerlendirmek doğru değil. Daha geniş bakmak lazım. Rezerv tanımının ne olduğu açıktır. Bizim rezervlerimiz de tamamen bu tanıma uygundur. Türkiye’nin şu an 125 milyar dolar rezervi var. Ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasına geldik. 7 aylık süreçte 35 milyar dolara yakın bir rezerv artışımız oldu. Ben arkadaşlarımızdan bunun da tartışılmasını, konuşulmasını beklerim. Eksi rezerv falan, bu tartışmalar dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Dünyada böyle bir tanımlama yok. Bizim rezervimiz 125 milyar dolardır, bu da MB’nin gerçek gücüdür. Bunun dışındaki tartışmalar anlamsız ve yersizdir. Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına da izah ettik, onlar da makul karşıladılar.”

CHP HEYETİNDEN MERKEZ’E ZİYARET

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, dün Merkez Bankası’na (MB) kurmaylarıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yaklaşık 90 dakika görüşen Kılıçdaroğlu, “Hassasiyetimizi bir şekilde ifade ettik” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile birlikte MB Başkanlığı’na gitti. CHP Lideri, 90 dakikalık görüşmenin ardından şunları söyledi: “MB bir Cumhuriyet kurumu. Cumhuriyet sözcüğü iki yerde geçiyor kamu kurumları arasında. Bir Cumhuriyet savcısı için bir de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için. Burası bağımsız bir kurum, fiyat istikrarından sorumlu bir kurum. Bu kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil, dünya finans piyasaları için de son derece önemli. MB’nin güçlü bir kültürü var, bu kültürün yok olmaması gerektiğini söyledik. İyi bir kadrosu var, bu kadronun korunması gerektiğini söyledik. Bu konuda elimizden gelen her türlü katkıyı yapabileceğimizi ifade ettik.”