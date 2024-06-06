TCMB Başkanı: Kur makul olunca KKM’nin yükü olmuyor

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Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Uyguladıkları politikalara bağlı olarak son bir yılda KKM’ye olan ilginin azaldığını kaydeden Karahan, “Son dönemde kur makul seviyeye gittikçe, reel değerlendirme oldukça KKM’nin yükü olmuyor yani kur ödemesi yapılmıyor. Son dönemde açılan yani 2024 yılında ya da ondan önceki birkaç ayda açılan KKM hesaplarına kur kaynaklı ödeme olmayacağını düşünüyoruz, şu andaki kur gidişiyle öyle görünüyor” diye konuştu.

Geçen yıl mayıs ayında açılan bazı hesapların vadesinin uzun olduğunu, bir kısmının vadesinin mayıs ayında geldiğini ifade eden Fatih Karahan “Geçen yaz yaşanan kur artışı sebebiyle bunların ödemesi şu anda yapılıyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı yılın ilk 3-4 ayında yapılan ödemeler var, bunlar geçen sene haziran ve öncesinde açılan hesaplardan kaynaklanıyor” ifadelerine yer verdi.

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‘İHRACATÇILAR İÇİN ORAN DEĞİŞEBİLİR’

Karahan ayrıca, ihracatçıların ihracat bedellerinin yüzde 40’ının Merkez Bankası’na satılmasına ilişkin olarak düzenlemenin dövizin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla yapıldığını kaydetti. Karahan, “Şu anda bu uygulamanın devam edeceğini öngörüyoruz fakat rezerv pozisyonumuz güçlendikçe, enflasyonunu düşeceğine inanç arttıkça ve piyasa koşullarının elverdiğini düşündüğümüzde yüzde 40’ı yeniden değerlendirebiliriz” dedi.

‘YEMEK İKRAM EDEMİYORUZ TASARRUF TEDBİRİ VAR’

FATİH Karahan, Meclis’te milletvekillerinin sorularına ana başlıklardan yanıt vereceğini, vakit yetmemesi halinde MB’ye beklediklerini belirterek, “Merkez Bankamıza da bekleriz. Çay - kahve eşliğinde daha rahat görüşebiliriz. Yemek ikram edemiyoruz çünkü tasarruf tedbiri var ama çay, kahve…” diye konuştu. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da “Biz yemeğimizi alır geliriz, hiç sorun yok” karşılığını verdi.



Karahan ayrıca, tasarruf tedbirlerini değerlendirirken alınan kararları çok önemli bulduklarını, eşgüdümün iyi bir örneği olduğunu dile getirdi.