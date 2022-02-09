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TCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü! TL'ye geçişte destek mesajı

#Şahap Kavcıoğlu#Merkez Bankası#TOBB

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle görüştü. Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. Kaynaklara göre Kavcıoğlu firmalara, TL'ye geçiş konusunda desteğin süreceği mesajını verdi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TL'YE GEÇİŞTE DESTEK SÜRECEK

Kaynaklara göre görüşmede Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağını ifade etti. Kavcıoğlu firmalara, TL'ye geçiş konusunda desteğin süreceği mesajını verdi.

Bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerektiğini ifade eden Kavcıoğlu, YUVAM sistemi ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, Türkiye'de hesap açarak Merkez Bankası'na para gönderebileceklerini belirtti.

HİSARCIKLIOĞLU: ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Oda-Borsa-Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

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#Şahap Kavcıoğlu#Merkez Bankası#TOBB

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