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HaberlerEkonomi HaberleriTCMB Başkanı Kavcıoğlu, G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı
GeriEkonomi TCMB Başkanı Kavcıoğlu, G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 20:33 | Son Güncelleme:

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı

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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, çevrim içi düzenlenen G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kavcıoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile sanal ortamda bir araya geldik. Toplantıda Kovid-19 Eylem Planı'ndaki güncellemeleri değerlendirerek küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk."

TCMB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Toplantıda, Merkez Bankası olarak G20 Eylem Planı'nın güncellenmesi, ekonomilerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir finansman, finansal düzenlemeler ile iklim değişikliği gibi birçok önemli konuda görüşlerimizi paylaştık." açıklaması yer aldı.

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