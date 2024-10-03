TCMB Başkanı Karahan'dan faiz mesajı

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TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Makroekonomik göstergeler dezenflasyon patikasına paralel. Para politikasındaki kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz. Yılın geri kalanındaki negatif çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli parçası olacak. Göstergelere göre yurt içi talepte yavaşlama sürüyor.

ENFLASYONDA KİRA VURGUSU

Hizmet enflasyonunda ataleti besleyen en önemli grup kira. Köprü günleri kaynaklı mekanik etki ve yüksek oynaklık sergileyen sektörler dışlandığında sanayi üretiminin ana eğilimi görece zayıf. KKO ve PMI gibi anket bazlı göstergeler de sanayi sektöründeki söz konusu ivme kaybını teyit ediyor.

"ENFLASYON YÜKSEK SEYRETSE DE BEKLENTİLER GERİLİYOR"

Enflasyon beklentileri yüksek seyretmekle birlikte geriliyor. Hizmet enflasyonundaki yavaşlama gecikmeli. Hizmet enflasyonu yavaşlamaya devam etse de bu gruptaki fiyat artışları temel mallara kıyasla güçlü seyrediyor ve manşet enflasyonu yukarı çekiyor.

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Öncü göstergeler kira enflasyon hızında önümüzdeki aylarda gerilemeye işaret ediyor. Fiyat istikrarı için dikkate alınan iki kriterde de bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Talepteki dengelenme süreci devam etmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma beklentiler üzerinde etkili olmaktadır.

"PARASAL DURUŞ MAKROİHTİYATİ ADIMLARLA DESTEKLENİYOR"

Sıkı parasal duruş makroihtiyati adımlarla desteklenmektedir. Likidite araçları etkili şekilde kullanılmaktadır. Finansal koşullardaki sıkılık sürmektedir. Beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte uzun vadeli finansman maliyetleri azalmaktadır. Tüketici kredileri ılımlı şekilde büyümektedir. Ticari kredi artışı büyüme sınırlarının altındadır.

TL mevduat payı artarken, KKM payı gerilemektedir. Sermaye hareketleri son dönemde ılımlı seyretmektedir.