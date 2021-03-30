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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 01:03 | Son Güncelleme:

TCMB Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman getirildi

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TCMB Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman getirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı.

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