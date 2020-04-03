TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi açıklandı

TCMB'nin bankaların 2020'nin birinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve ikinci çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, 2020'nin ilk çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları krediler ile diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut ve taşıt kredilerine uyguladıkları standartları ise aynı bıraktığı görüldü.

Yılın ikinci çeyreği için beklentiler, işletmelere kullandırılan kredi standartlarının gevşemeye devam edeceği, konut ve taşıt kredi standartlarının aynı kalacağı ve diğer bireysel kredi standartlarının ise sıkılaşacağı yönünde oldu.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde işletmelere kullandırılan tüm kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerine olan talepte artış gözlemlendi. Yılın ikinci çeyreğinde, tüm işletme ve tüm bireysel kredi türlerinde talebin artmaya devam etmesi bekleniyor.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği gözlemlendi. Yılın ikinci çeyreğinde de yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği öngörülüyor.