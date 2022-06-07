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TCG Anadolu’nun zırhlı amfibisi ZAHA hazır

#TCG Anadolu#Amfibi#ZAHA

2022 sonunda envantere girmesi beklenen Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’da konuşlandırılacak zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA, Efes-2022 tatbikatı bünyesinde oluşturulan Savunma Sanayii Sergisinde yerini aldı.

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Türkiye’nin en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı bünyesinde oluşturulan Savunma Sanayii Sergisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni envantere alacağı sistemlere de ev sahipliği yapıyor. 2022 sonunda envantere girmesi beklenen, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’da konuşlanacak zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA da sergide boy gösterdi.

Envantere girdiğinde deniz piyadelerinin en büyük yardımcılarından olacak ZAHA, güçlü görüntüsüyle dikkat çekerken, üstün hareket ve ateş gücü kabiliyetleriyle de ABD ve Çin’deki muadillerine üstünlük sağlıyor.

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ZAHA’nın Savunma Sanayii Başkanlığı’nın zırhlı hafif amfibi hücum aracı projesi çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirildiğini açıklayan firma yetkilisi Cem Altınışık, “Bu araçlar deniz piyadeleri tarafından kullanılacak. ZAHA, TCG Anadolu gemisinde konuşlandırılacak. Envantere girince amfibi tugayı tarafından kullanılacak. Deniz piyadelerinin çok önemli bir unsuru haline gelecek. ABD’de ve Çin’de muadilleri var fakat onlarla kıyaslandığında ZAHA, çok daha üstün hareket beka kabiliyeti ve ateş gücüne sahip” diye konuştu.

AMAZON OTONOM OLDU

Daha önce insansız modeli üretilen Amazon çok amaçlı zırhlı araç ise tamamen insansız ve otonom modeliyle görücüye çıktı. Özellikle sınır bölgelerinde ve meskun mahal çatışma alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan otonom Amazon’un önümüzdeki yıllarda envantere girmesi bekleniyor.

Otonom Amazon’a, riskli bölgelerde konvoy güvenliğini sağlamak amacıyla silahlı drona da entegre edilebiliyor. Otomatik iniş kalkış özelliğine sahip silahlı dron Songar, otonom Amazon ile birlikte insana gerek kalmadan bir konvoyun güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşıyor.

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SONGAR, 3 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Silahlı dron Songar’a farklı faydalı yükler eklediklerini ifade eden firmanın genel müdürü Barış Düzgün, “Songar’a 40 mm bomba atar, togan mühimmatı, sis havanı ve roket ekledik. Bu silahlı dronlar ordumuzun envanterinde kullanılıyor. Ek olarak 3 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bir yere hızlı müdahale etmek veya baskılamak, herhangi bir terörist unsurun kalekola yaklaşmasını engellemek amacıyla kullanılabiliyor” dedi.

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#TCG Anadolu#Amfibi#ZAHA

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