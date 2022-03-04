TCDD'den HES Kodu açıklaması

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TCDD yeni uygulamayı duyurdu ve İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda 3 Mart 2022 tarihinden itibaren HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

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TCDD Twitter'da yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES Kodu sorgulaması 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir. Sağlık #UlaşıncaBaşlar" ifadesinde bulundu.