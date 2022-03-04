Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

TCDD'den HES Kodu açıklaması

#TCDD#Hes Kodu#Hes Kodu Sorgulama
TCDDden HES Kodu açıklaması

TCDD tarafından HES Kodu açıklaması geldi. TCDD yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES Kodu sorgulaması 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır" dendi.

Haberin Devamı

TCDD yeni uygulamayı duyurdu ve İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda 3 Mart 2022 tarihinden itibaren HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Gözden Kaçmasın

THYden çok önemli PCR testi açıklamasıTHY'den çok önemli PCR testi açıklamasıHaberi Görüntüle

TCDD Twitter'da yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES Kodu sorgulaması 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir. Sağlık #UlaşıncaBaşlar" ifadesinde bulundu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TCDD#Hes Kodu#Hes Kodu Sorgulama

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş