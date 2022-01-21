TCDD’de kış koşulları kriz masası kuruldu

Ülkemiz genelinde etkili olacağı tahmin edilen şiddetli kar yağışı nedeniyle demiryolu taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmaması için alarma gecen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 8 bölge müdürlüğünde ve merkezde kriz masası oluşturdu.
TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş 8 bölgenin müdürleriyle yaptığı video konferans toplantısında şiddetli kar yağışı durumunda ekiplerin çalışma stratejilerini masaya yatırdı.
Kış çalışmaları süresince Demiryolu Bakım ekiplerine 1500 ek personel kar ve buzlanmalara karşı takviye görevi yapacak.
Demiryollarında kar küreme için 16 kürümle aracı, 65 Demiryolu aracı, 48 Kataner bakım aracı, 73 yol bakım aracı, 71 tamir ve bakım aracı, 350 karayolu ulaşım-sinyalizasyon bakım aracı 24 saat sefer yaparak yollardaki yağışla ve sürgün şeklinde biriken karı temizleyecek.