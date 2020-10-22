TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na 2021 yılı bütçe teklifi sunuldu: Sosyal harcamalara 81.2 milyar TL sağlığa 238 milyar TL

Buna göre, 2021 yılı bütçesinden sosyal harcamalara 81.2 milyar lira, sağlığa da 238 milyar liralık kaynak ayrıldı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına bütçede 78 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 5.1 milyar lira ödenek verilirken, Sağlık Bakanlğı ve yükeköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ayrılan kaynak 238 milyar liraya ulaşacak.

TEDAVİ HARCAMALARI

Komisyondaki sunumunda Oktay, 2002 yılında yüzde 11.3 olan sağlık harcamalarının bütçe içindeki payının 2021 yılında yüzde 17.7’ye çıktığını söyledi. Bu kapsamda 2021 yılında tedavi harcamaları için 123 milyar lira, ilaç harcamaları için 60 milyar lira, aile hekimliği için 11.4 milyar lira kaynak verildi.

BÜTÇENİN YÜZDE 6’SI

Oktay, 2021 yılında bütçeden sosyal harcamalara 81.2 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, “Bu tutar 2021 yılı bütçesinin yüzde 6’sına denk gelmektedir” dedi. Oktay’ın yaptığı sunuma göre; 2021 yılında ödeme gücü olmayanların sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 16 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 12.7 milyar lira, engelli vatandaşların evde bakımına 10.6 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 1.5 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan destek ödemeleri için 2.1 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 954 milyon lira, eşi vefat etmiş kadınlara yardım kapsamında 394 milyon lira, asker ailelerine yardım kapsamında 156 milyon lira, koruyucu aile modeli için de yaklaşık 232 milyon lira ödenek verildi.

Gelecek yıl bütçe giderinin yüzde 15.7’si eğitime ayrılırken, toplam kaynak 211.4 milyar lira olacak. Öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak 30.1 milyar lira ödenek tahsis edildi. Bu çerçevede, 2 milyon öğrenciye burs ve öğrenim kredisi için 13.9 milyar lira, 1 milyon 256 bin öğrenciye taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 5.5 milyar lira, 411 bin engellinin faydalanacağı eğitim programları için yaklaşık 4.8 milyar lira, öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde 1.9 milyar lira, pansiyonlarda barınan 328 bin öğrenciye barınma desteği olarak 1.3 milyar lira, ücretsiz kitap dağıtımı kapsamında 1 milyar lira destek, özel okul desteği kapsamında 891 milyon lira, üniversitelerde uygulanan harç desteği kapsamında 763 milyon lira destek verilecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDEN 350 MİLYON TL

2021 yılı bütçe teklifinde vergi gelirlerinin detayları da belli oldu. 2021 yılında Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) yüzde 11.1 artışla 214.9 milyar lira gelir bekleniyor.

ÖTV detaylarında yer alan motorlu taşıtlardan alınan ÖTV’den yüzde 19.4 artışla 39.8 milyar lira, alkollü içkilerden yüzde 15.5 artışla 17.9 milyar lira, sigaradan yüzde 6.6 artışla 65.5 milyar lira gelir bekleniyor. Uygulaması gelecek yıla ertelenen Değerli Konut Vergisi’nden 350 milyon lira gelir beklenirken, bu yıl uygulanmaya başlanan Dijital Hizmet Vergisi’nden yıl sonunda 900 milyon lira, gelecek yıl ise 1.4 milyar lira gelir geleceği tahmin ediliyor.