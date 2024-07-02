TBMM heyeti Çin’in Silikon Vadisi’ni ziyaret etti: ‘Çinli şirketlerin Türkiye ilgisi artacak’

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Ziyarette şirketin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelindi.

Ziyareti değerlendiren Komisyon Başkanı Mustafa Varank, “Otonom sürüş, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri konusunda Türkiye ve Çin’in önümüzdeki dönemde yapabileceği işbirlikleri var. Bunların artırılmasını istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Çinli şirketlerin Türkiye’ye daha fazla ilgi göstereceğini göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Komisyonda Başkan Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, Üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz yer aldı.

Huawei’nin üst düzey yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Huawei’in küresel teknoloji stratejileri, yeşil enerji, dijital dönüşüm ve 5G teknolojileri çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından milletvekilleri, Huawei’nin geliştirdiği otonom araçları da test etti.

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Komisyon Başkanı Varank, ülkeler arası ekonomik işbirliklerine önem verdiklerini belirterek “Bir yandan şirketleri doğrudan yatırımlarla Türkiye’ye davet ederken diğer yandan ortak teknoloji geliştirme ve teknoloji transferiyle iş birliği yapmaya çalışıyoruz. Komisyon olarak hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza burada edindiğimiz tecrübeleri, yaptığımız görüşmeleri aktaracağız” ifadelerini kullandı.

‘TEKNOLOJİ KÖPRÜSÜ OLMAYI HEDEFLİYORUZ’

HUAWEI Global Başkan Yardımcısı ve Huawei Dijital Enerji İş Grubu Yönetim Kurulu Direktörü Mark Xue ise Türkiye’nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerine destek vermeye devam edeceklerini kaydederek, iki ülke arasında teknolojik bir köprü olmayı hedeflediklerini ifade etti. Mark Xue, Türkiye’nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerinin, Huawei’nin 30 yılı aşkın bir süredir biriktirdiği yeteneklerle uyumlu olduğunu ve bu alanlarda Türkiye ile iş birliğini sürdürmek istediklerini de söyledi.