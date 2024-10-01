TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Dijitalleşme siyaset üstü mesele

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hatay'dan CNN Türk aracılığıyla selamlarımızı iletmek isteriz. Dijitalleşme meselesi tüm dünyada gündem. Covidle birlikte dijitalleşme süreci 10 yıl erkene alındı. Önce alışverişin dijitalleştiğini gördük, Zoom ile eğitimin, sonra siyasetin dijitalleştiğini gördük. Dezenformasyon meselesi konuşulsa da sorun şu, dijitalleşme gerçeklikten kopmayı getiriyor. Sanal kumar, dijital bağımlılık, ötekileştirme, çocuk istismarı, cinsiyetsizleşme meselesi dijitalleşmeyle gündemde takip ediliyor. Bu komisyon yeni kurulan komisyon. Dijital gündemi takip ediyoruz.

'ANNE-BABALARIN EĞİTİMİ ÖNEMLİ'

Sadece İsrail'in çağrı cihazları üzerinden terör saldırısıyla gündeme geldi ama dijital bağımlılık da terör saldırısı kadar önemli bir şey. Anne babalar yemek mamasında mama sandalyesinde yemeğini yemediğinde tablet açılıyor, çizgi film açılıyor ve çocuk yemeğini yemeye başlıyor. Anne baba demeden çocuğu dijital dünyayla tanıştırıyorsunuz. Anne babaların eğitimi, çocukların eğitimi önemli.

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Dijitalleşme meselesi siyasete bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Akıllı robotun bir bombaya dönüşmeyeceğini bilemiyoruz. Yeni nesil TV'ler internete bağlı, bomba işlevini geçin hangi filmi beğendiyseniz onla ilgili filmi getiriyor. Çiçek yapıcılığını beğendiniz o videolar önünüze düşüyor. Big Brother denen büyük gözetleyici var ve görmek lazım.

TBMM dijital dünyayla gerçek dünya arasında köprü kurmak istiyor. Ailenin korunması, çocuğun korunması, toplumun korunması, veri mahremiyetinin sağlanması, ailenin buna uygun olarak çocuklarını yetiştirmesi konusunda gayemiz var. Biz hükümet olarak yasaklama ve sansüre karşıyız. Bir taraftan bireysel özgürlükler kolektif hakları savunmamız lazım.

Sosyal medya üzerinden yaygınlaşan ötekileştirme toplumu esir almış durumda. Biz bunun bir olumsuz tarafı var olumlu tarafı var. Olumlu tarafına çalışmalar yapmamız lazım.

'SANSÜRE YASAKLAMALARA KARŞIYIZ'

Instagram'la ilgili yapılan tartışmalar dijitalleşmenin hangi noktaya geldiğini ortaya koydu. Gençler "Instagram kapalıysa ben niye tatile gideyim" dedi. Biz dediğim gibi parti olarak sansüre yasaklamalara karşıyız. Yasaklamanın çare olmadığını görüyoruz. Bireyi eğitmek, toplumu eğitmek gerekiyor. Sanal kumar, oyunlar bu dijital bağımlılığı artıran oyunlar konusunda hükümet bir şey yapmayacak mı?

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Dijitalleşme meselesi siyaset üstü meseledir. Dezenformasyon bugün hükümete, yarın muhalefete de yapılabilir.

Gençleri etkileyen geleceğini çalan bu oyun siteleri hakkında bir şey yapmamız gerekmiyor mu? Bu yapay zekayla ilgili gündemde çalışmalar başlatmak, Aile Bakanlığı'nın dijital çalıştayına katıldık.

'DİJİTAL ÇAĞDAYIZ'

Evet dijital çağdayız, gereklerine uygun davranmak gerekiyor. Dijital dünyada pedofiliyi özendiren yayın yapanlar var. Uyuşturucu, kadın istismarına çevirenler var. Dijitalleşmenin olumsuz taraflarını görüyoruz, olumlu taraflarını görmemiz lazım. Uluslararası şirketlerin ülkelerin üzerinde görme tavrı var.

20 milyon genç Hollanda'nın nüfusundan fazla. 20 milyon gencimiz var. Bunları yapay zekaya yönlendirmek yerine oyun sitelerinde hem kendi geleceklerini yok ediyorlar, ailelerini çok zor durumda bırakıyorlar.