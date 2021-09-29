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TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar: Geleceğe daha olumlu bakıyoruz

#TBB#Alpaslan Çakar#Kredi
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar: Geleceğe daha olumlu bakıyoruz

Geçen yıl salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan ve etkileri devam eden olumsuzluklara değinen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, salgının getirdiği bu ani duruşun hemen hemen tüm sektörlerin iş planlarını, nakit akışlarını ve ticaretini bozduğunu söyledi.

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Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuşan Çakar, kamu harcamalarını arttıran genişleyici maliye politikası ile istihdamı koruyan ve işletmeleri ayakta tutan destek mekanizmaları geliştirildiğini aktaran Çakar, bu süreçte ihracata teşvik edici önlemler getirildiğini, para politikasının ekonominin toparlanmasına destek sağlamaya yönelik uygulandığını, piyasalara verilen likiditenin artırıldığını ve fonlama maliyetinin düşürüldüğünü anlattı. Çakar, Türkiye’de de şokun yönetilmesinde ve destekleyici politikaların uygulanmasında hızlı ve kapsamlı bir yaklaşım gösterildiğini ifade ederek, üretimin ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesine yönelik alınan kararlardan, bankaların önemli bir rol üstlenerek yaptığı çalışmalardan bahsetti. Türk bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğünün temmuzda 6.7 trilyon liraya ulaştığını aktaran Çakar, bilançonun milli gelire oranının yüzde 114, kredilerin milli gelire oranının ise yüzde 65 düzeyinde olduğunu bildirdi.

HACİM ARTIYOR

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Ekonomideki fırsatlara ve risklere değinen Çakar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Geleceğe daha olumlu bakıyoruz. Zorluklar olsa da ekonomik faaliyeti sınırlandıran birçok faktörün etkisi azalmaktadır. Küresel ekonomi yeniden büyüme eğilimine girdi. Ticaret hacmi artmaktadır. Salgınla mücadelede önemli bir mesafe alındı. Bölgesel ilişkiler daha ılımlı gelişiyor. Ekonomi politikasının önceliği; piyasalarda istikrarın tesis edilmesi, öngörülebilirliğin arttırılması, beklentilerin iyileştirilmesi yönündedir.”

Banka kredilerine olan talebin makul düzeyde artmasını, TL tasarruf mevduatı talebinin daha güçlü olmasını ve TL kredileri desteklemesini öngördüklerini kaydeden Alpaslan Çakar, “Turizm başta olmak üzere döviz gelirlerinin artmasını, küresel büyümenin dış talep yoluyla ekonomik faaliyete olumlu katkı vermesini bekliyoruz. Finansal sektörün büyümesi ve piyasaların çeşitlendirilmesi büyümeye olumlu katkı verecektir” diye konuştu.

KREDİ RİSKİ MAKUL DÜZEYDE’

KREDİ riskinin makul bir düzeyde ve düşüş eğiliminde olduğunu kaydeden Alpaslan Çakar, “Ağustos itibarıyla tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 3.8’dir. Bu oran ticari kredilerde yüzde 4.3, bireysel kredilerde ise yüzde 2.2’dir. Yeniden yapılandırılan veya yeni bir itfa planına bağlanan krediler haziranda 246 milyar lira olmuştur. Tahsili gecikmiş alacakların yüzde 77’si oranında özel karşılık, ikinci grup kredilerin yüzde 20’i oranında genel karşılık ayrılmıştır” diye konuştu. Büyük bölümü dış finansmandan oluşan mevduat dışı kaynakların, bilançonun yüzde 23’ü civarında olduğunu aktaran Çakar, “Yurt dışı finansman yüzde 100 civarında yenilenmekte olup Türk bankacılık sektörünün borçlanma kabiliyetinde bir sorun bulunmamakta ve sektörümüze olan güven devam etmektedir” dedi.

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#TBB#Alpaslan Çakar#Kredi