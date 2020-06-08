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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

TBB senet bilgilerinin toplanma süresini bir güne indirdi

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TBB senet bilgilerinin toplanma süresini bir güne indirdi
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezinin senet bilgileri toplama ve paylaşma sürelerini 15 günden "bir güne" indirdi.

TBB’den yapılan açıklamada, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, bankalardan 15'er günlük dönemlerle toplanan ve üyelerle paylaşılan; vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresi 1 güne indirilmiştir. Senet bilgilerinin, 20 Mayıs tarihi itibarıyla, günlük olarak toplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına başlanmıştır" denildi.

Açıklamaya göre, bu uygulama ile; banka ve finansal kuruluşlara müşteri kredi değerlendirme süreçlerinde senet ödemelerine ilişkin güncel bilgilere erişim, gerçek ve tüzel kişilere borçlu oldukları senetleri, vadesinde veya protesto olduktan sonra ödediklerinde, ödeme bilgilerinin bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından güncel olarak izleme ve değerlendirme olanağı sağlandı.

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