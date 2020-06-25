MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTBB Başkanlığı’na Hüseyin Aydın yeniden seçildi
GeriEkonomi TBB Başkanlığı’na Hüseyin Aydın yeniden seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 17:56,Son Güncelleme:

TBB Başkanlığı’na Hüseyin Aydın yeniden seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBB Başkanlığı’na Hüseyin Aydın yeniden seçildi
Abone Olgoogle-news

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantısında, TBB Başkanlığı’na Hüseyin Aydın yeniden seçildi.

TBB’den yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsünün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Aydının (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliğine Ümit Leblebicinin (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle