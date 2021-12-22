Döviz bozup geçene Merkez'den, TL'de kalana Hazine'den garanti

Haberin Devamı

Sosyal medyada yayılan bu haberlerin ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, Habertürk canlı yayına bir mesaj gönderdi.

Çakar, Merkez Bankası'nın döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduat hesaplarına geçiş için 20 Aralık'ı bir milat olarak koyduğunu ve bu geçişlerde aradaki kur farkını Merkez Bankası tarafından karşılayacağını açıkladı.

Çakar doğrudan TL vadeli mevduat açıldığında ise kur farkının Hazine tarafından karşılanacağını duyurdu.

BAKAN NEBATİ AYRINTILI OLARAK ANLATTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de TRT canlı yayınında konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bir defaya mahsus bir uygulama yok. Üç ay kaldınız, sonra sisteme bir daha girmek istediniz, girersiniz. Bir kereye mahsus falan değil."



Bakan Nebati'nin konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu destek sağlayacak."



Bakan Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da vadeli faiz tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkı karşılayacağını sözlerine ekledi.



SİSTEMİN İŞLEYİŞİNE DAİR BİR ÖRNEK



Nureddin Nebati bir örnek üzerinden sistemin işleyişini şöyle anlattı:

"Diyelim ki döviz hesabınız var, 10 bin dolar. 10 bin dolarınız varsa getir 10 bin dolarını, bugünkü kurdan çevir diyoruz. Bozuyorsunuz dövizinizi, 3 ay sonra 'Ben dövizimi istiyorum' derseniz paranızın karşılığını dolar bazında o günkü fiyatlarla. Nemanız 10 bin dolardan fazlaysa güle güle harcayın, biz size yatırdığınız 10 bin doların garantisini veriyoruz."

Gözden Kaçmasın Bakan Nebati'den ekonomideki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar Haberi görüntüle