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Döviz bozup geçene Merkez'den, TL'de kalana Hazine'den garanti

#Merkez Bankası#Hazine#Döviz
Döviz bozup geçene Merkezden, TLde kalana Hazineden garanti

Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından 'kur korumalı TL mevduat sistemi'nin bir kerelik olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı. Ancak TBB Başkanı Çakar'dan kafa karışıklıklarını giderecek bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de uygulamanın bir defaya mahsus olmadığının altını çizdi.

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Sosyal medyada yayılan bu haberlerin ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, Habertürk canlı yayına bir mesaj gönderdi.

Çakar, Merkez Bankası'nın döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduat hesaplarına geçiş için 20 Aralık'ı bir milat olarak koyduğunu ve bu geçişlerde aradaki kur farkını Merkez Bankası tarafından karşılayacağını açıkladı.

Çakar doğrudan TL vadeli mevduat açıldığında ise kur farkının Hazine tarafından karşılanacağını duyurdu.

BAKAN NEBATİ AYRINTILI OLARAK ANLATTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de TRT canlı yayınında konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bir defaya mahsus bir uygulama yok. Üç ay kaldınız, sonra sisteme bir daha girmek istediniz, girersiniz. Bir kereye mahsus falan değil."

Bakan Nebati'nin konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu destek sağlayacak."

Bakan Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da vadeli faiz tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkı karşılayacağını sözlerine ekledi. 

SİSTEMİN İŞLEYİŞİNE DAİR BİR ÖRNEK

Nureddin Nebati bir örnek üzerinden sistemin işleyişini şöyle anlattı:

"Diyelim ki döviz hesabınız var, 10 bin dolar. 10 bin dolarınız varsa getir 10 bin dolarını, bugünkü kurdan çevir diyoruz. Bozuyorsunuz dövizinizi, 3 ay sonra 'Ben dövizimi istiyorum' derseniz paranızın karşılığını dolar bazında o günkü fiyatlarla. Nemanız 10 bin dolardan fazlaysa güle güle harcayın, biz size yatırdığınız 10 bin doların garantisini veriyoruz."

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