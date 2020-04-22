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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.04.2020 - 14:08,Son Güncelleme:

TBB: Bankalar 24 Nisan'da kapalı olacak

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TBB: Bankalar 24 Nisan'da kapalı olacak
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Türkiye Bankalar Birliği "İçişleri Bakanlığı’nın 21 nisan 2020 tarihli “sokağa çıkma kısıtlaması” kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği, İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2020  tarihli “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacağını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2020 tarihli “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır.
Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve  edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı  kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması, veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi  hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

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