Taylor Swift İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını erteletebilir

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Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in İngiltere turnesi bu ayın başında İskoçya'da başladı. Swift ayrıca bu ayın sonlarında Cardiff, Galler ve Londra’da da sahne alacak. CNBC haberine göre yüzbinlerce Taylor Swift hayranı, İngiltere turnesinde sevilen şarkıcıya eşlik etmek için için yaz aylarında konserlerin verileceği alanlara akın edecek. Yatırım bankası TD Securities’e göre konserler nedeniyle hayranların yapacağı harcamalar ve bu harcamaların oluşturacağı enflasyon, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Eylül ayında vereceği olası bir faiz indirimi kararını ertelemek için yeterli olabilir.

'HAYRANLARIN İLGİSİ OTEL FİYATLARINI ARTIRDI'

Bankanın makro stratejisti Lucas Krishan ve küresel makro strateji başkanı James Rossiter, "Hala Ağustos ayında BoE’den faiz indirimi bekliyoruz, ancak o aya ait enflasyon verileri MPC’yi (Para Politikası Komitesi) Eylül ayında beklemeye alabilir" dedi. Swift'in turnesine değinen Krishan ve Rossiter, "O zaman otel fiyatlarındaki bir artış önemli olabilir ve hizmet enflasyonuna geçici olarak 30 baz puan kadar katkı sağlayabilir" diye ekledi. TD Securities, son verilerin Swift’in konser vereceği yerlerdeki otel fiyatlarının normalden fazla arttığına dikkat çekti. Ünlü İngiliz bankası Barclays ise, Birleşik Krallık turunun tamamının İngiliz ekonomisine tahmini olarak 1 milyar sterlin katkı sağlayabileceğini söyledi.

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İngiltere Merkez Bankası’nın yakında faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25’ten düşürmeye başlaması bekleniyor.