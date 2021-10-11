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Tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,8 arttı

#Tavuk Yumurtası Üretimi#Tavuk Yumurtası#Son Dakika
Tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,8 arttı

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 1 milyar 603 milyon 46 bin adede, tavuk eti üretimi de yüzde 22,9 yükselerek 192 bin 522 tona çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta 1 milyar 603 milyon 46 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, geçen yıla kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. Türkiye'de ağustosta 109 milyon 59 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ağustos 2020'ye kıyasla yüzde 22 arttı.

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Bu yılın ağustos ayında 192 bin 522 ton tavuk eti, 4 bin 779 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 22,9 artarken hindi eti üretimi yüzde 7,5 azaldı. Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 0,6, yükselirken tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,7, hindi eti üretimi yüzde 20,6 geriledi.

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#Tavuk Yumurtası Üretimi#Tavuk Yumurtası#Son Dakika