Tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,8 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta 1 milyar 603 milyon 46 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, geçen yıla kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. Türkiye'de ağustosta 109 milyon 59 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ağustos 2020'ye kıyasla yüzde 22 arttı.

Bu yılın ağustos ayında 192 bin 522 ton tavuk eti, 4 bin 779 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 22,9 artarken hindi eti üretimi yüzde 7,5 azaldı. Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 0,6, yükselirken tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,7, hindi eti üretimi yüzde 20,6 geriledi.