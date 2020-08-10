Tavuk eti üretimi yüzde 11,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 8,5 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Bu dönemde 1,5 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Haziranda kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 3,3 artarak 105 milyon 629 bin adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre de kesilen tavuk sayısı yüzde 10,2 arttı.

Tavuk eti üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 11,5 arttı. Bu dönemde tavuk eti üretiminin 187 bin 979 ton olduğu görüldü.

Hindi eti üretimi ise haziranda aylık olarak yüzde 23,2, yıllık olarak da yüzde 58,6 artış gösterdi. Söz konusu ayda hindi eti üretimi 6 bin 294 ton oldu. Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 9,4, tavuk eti üretimi yüzde 6,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,4, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 0,9 arttı.