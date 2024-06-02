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TAV’dan 200 milyon dolarlık terminal

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#TAV Havalimanları#Serkan Kaptan#Terminal
TAV’dan 200 milyon dolarlık terminal
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

TAV Havalimanları’nın 200 milyon dolarlık yatırımla tamamladığı yeni dış hat terminali ilk yolcularını karşıladı. Kazakistan’ın kültürel ve ekonomik başkenti Almatı’ya hizmet veren havalimanının kapasitesi yıllık 14 milyon yolcuya çıktı.

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TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “Almatı, Orta Asya’nın en büyük yolcu ve kargo merkezi konumunda bulunuyor. 2020’de pandemi döneminde satın aldığımız havalimanında yeni terminali devreye almaktan mutluluk duyuyoruz. İki yılda tamamladığımız yatırımla yolcu kapasitesini yıllık 14 milyon yolcuya çıkardık, yeni VIP terminalini devreye aldık ve yakıt sistemini uluslararası standartlara uygun şekilde yeniledik. Tarihsel ve kültürel olarak köklü bir geçmişimiz olan Kazakistan’la ikili ilişkilere de katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

TAV Havalimanları Almatı Havalimanı’nı 2021’de işletmeye başlamıştı. Satın alma için 422 milyon dolar ödenmişti.

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#TAV Havalimanları#Serkan Kaptan#Terminal

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