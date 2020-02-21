TAV İnşaat’ta borç gerilimi devam ediyor

Şirkette halen Tepe Grubu’nun yüzde 40, Hamdi Akın’ın Başkanı olduğu Akfen Holding’in yüzde 40 ve Sani Şener’in kurduğu Sera İnşaat’ın da yüzde 20 hissesi bulunuyor. Şirketin toplam borcunun ise yaklaşık 350 milyon dolar olduğı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Akfen tarafı yüzde 40 ortaklığı bulunan şirketin yönetiminde yer almadığını belirterek borçlarda imzası olmadığı için yapılandırmada taahhüt altına girmek istemiyor. Tepe Grubu ise vakıf şirketi oldukları teziyle yine borç yapılandırmasında taahhütte bulunmuyor.

Bankacılık çevreleri Türk Ticaret Kanunu’nun 553’üncü maddesine vurgu yaparak şirketlerin kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticilerinin şirkete, pay sahiplerine ya da şirket alacaklarına karşı vermiş oldukları zararlardan dolayı sorumlu olduğuna dikkat çekiyor. Konuyla ilgili aralık ayında Hürriyet’e konuşan taraflardan TAV CEO’su Sani Şener TAV İnşaat’ta Akfen Holding’in ortaklıktan ayrılacağını söylemiş, bankalarla yürütülen yeniden yapılandırma müzakereleri kapsamında Akfen Holding’in hissesini Sera İnşaat’a devredeceğini belirtmişti. Şener, Sera İnşaat’ın da buna karşılık İDO’daki yüzde 10 hissesini Akfen Holding’e vereceğini öne sürmüştü. Akfen’in patronu Hamdi Akın ise hisse devirlerinin kesinleşmediğini masadaki formüllerden biri olduğuna dikkat çekmişti. Öte yandan Akfen Holding, haziranda hisselerini Gazelle’ye devretmek istemiş ancak bu devir ortakları tarafından kabul görmemişti.

GRUPLAR ZARAR GÖREBİLİR

TAV İnşaat, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki havalimanları dahil başta Ortadoğu ülkelerindeki havalimanı projeleri olmak üzere bugüne kadar 21 milyar doların üzerinde projeyi gerçekleştiren bir firma olarak dünyanın önde gelen altyapı şirketleri arasında gösteriliyor. Şirketin son dönemde özellikle Ortadoğu’daki projelerden alacaklarını alamadığı ve zor durumda olduğu bu nedenle de bankalarla yeniden yapılandırma için bir yıldır müzakere yürüttüğü biliniyor.

Görüşmelerin bir süredir devam ettiğini hatırlatan analistler ortakların kısa sürede bir anlaşmaya varamaması durumunda büyük projeler yürüten hissedar grupların zarar görebileceğine dikkat çekmişti.

Hürriyet’in aralık ayında görüşlerine başvurduğu ortaklardan Sani Şener, “İşlerin durduğu, şirkette karar alınamadığı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Bu bir yıllık süreçte de karar almaya devam ettik, projelerimizi tamamladık. Hatta son olarak daha önce gerçekleştirdiğimiz Katar Havalimanı projesinin 750 milyon dolarlık ek yatırım projesini de biz aldık. İşlerimizi yürütüyoruz. Ortadoğu’daki projelerden kaynaklanan alacaklarımızı da alma konusunda süreç başladı. Yaklaşık 300 milyon dolarlık alacağımız var. Bunun 150 milyon doları için yargı süreci lehimize sonuçlandı. Tahsilata başladık. Diğer alacaklarımızı da almak üzere süreç devam ediyor. Türkiye’de de yeniden yapılandırma müzakerelerinde sona yaklaştık, anlaşmak üzereyiz” demişti.

KONUNUN ÇOK TARAFI VAR

TAV İnşaat’ın bir diğer ortağı Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise, konuyla ilgili şunları söylemişti: “TAV İnşaat’ın bankalara olan borcu nedeniyle bir süredir görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konunun birçok tarafı var. Masada 6 banka var, hissedarlar var ve çok çeşitli senaryolar, öneriler görüşülüyor. Şu anda alınmış bir karar yok. Her gün, her saat farklı bir çözüm önerisi masaya geliyor ve fikirler değişiyor. Ortaklık yapısında bir değişiklik yapılması da, Akfen’in TAV İnşaat’taki hisselerini devretmesi ve Sera İnşaat’ın İDO’daki hisselerini devretmesi de bu senaryolardan biri. Ancak şu anda alınmış bir karar yok.”

TAV İNŞAAT ORTAKLARI

Akfen Holding: Bugüne kadar 5 kıtada, 350 projeyi hayata geçirdi. Halen iştirak şirketleri ve süren projelerinde 6500 kişiye istihdam sağlayan Akfen Holding, inşaat, enerji, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığı ve gayrimenkul olmak üzere birçok alanda faaliyetleri bulunuyor.

Tepe Grubu: Bugüne kadar 13 milyon metrekareden fazla projeyi tamamlayan Tepe Grubu’nun da 17 farklı ülkede, altyapıdan, konuta, endüstriyel tesislerden, alışveriş merkezlerine kadar birçok farklı alanda süren projeleri bulunuyor.

Sera Grubu: Bugüne kadar 1.5 milyon metrekarelik alt ve üstyapı inşaat projesini tamamlayan Sera Grubu, inşaat havacılık, deniz yolu taşımacılığı ve araş muayene istasyonları alanında faaliyet yürütüyor.