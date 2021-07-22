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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu erken başladı.

Tatillerini yurdun çeşitli bölgelerinde geçiren vatandaşların bir bölümü, bayramın üçüncü günü dönüş için yola çıktı.

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde sabah başlayan yoğunluk öğleden sonra arttı. İl merkezi, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki ve Gelibolu'daki iskeleleri kullananlar zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı


İl merkezinden Eceabat ve Kilitbahir iskelelerine ulaşmak isteyen tatilciler, Kayserili Ahmetpaşa ve Balıkesir caddelerinde sıraya alınıyor. Sürücüler zaman zaman 2 kilometreye ulaşan kuyruk boyunca trafik polisleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından iskelelere yönlendiriliyor.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, vatandaşların mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini tarifeye bağlı kalmadan yapıyor. Bayram tatili süresince Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu-Lapseki ve Çanakkale-Eceabat güzergahlarında yedişer, Geyikli-Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise ikişer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

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