‘Tatilciler sokağa çıkma yasağından etkilenmeyecek’

BAŞVURU YAPILDI

Ancak alınan yasak kararından tatil planı yapanlar muaf tutuldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yaptığı açıklamada, “Genelge metninin 6’ncı maddesinde, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanların sokağa çıkma yasağına tabi olmayacağı ifade edilmiş yine ‘Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar’ başlığı altında yer alan 8’inci maddenin (j) bendinde oteller ve konaklama yerleri sayılmıştır. Bu hizmetlere erişimin ve bu hizmetlerden yararlanmanın seyahat acenteleri aracılığıyla gerçekleşeceği açıktır. Bu kapsamda, seyahat acentalarının tüketicilere sunmuş oldukları paket tur, tur ve transfer faaliyetlerinin de anılı genelgede düzenlenen istisnalar kapsamına girmekte olduğuna dair hususun teyit edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 19 Haziran 2020 tarihli yazımız ile başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz sonucunda İçişleri Bakanlığı’nca tarafımıza yapılan resmi bildiri ile; seyahat acenteleri tarafından organize edilerek ilgili tarihlerde gerçekleşecek olan tur, paket tur veya transfer hizmetlerini satın alan müşteriler ve bu hizmetlerin temin edilmesinde görev alan seyahat acentası çalışanlarının genelge ile bildirilen tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını bilgilerinize sunarız” ifadeleri kullanıldı.